Боятся морских дронов: ВМФ РФ пытается замаскировать свои самые мощные корабли в Черном море

На фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" нанесли темный камуфляж в носовой части корабля и на корме. Британские обозреватели полагают, что россияне таким образом хотят сбить с толку операторов морских беспилотников.

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Командование Черноморского флота РФ решило применить радикально новый подход к защите своих самых ценных боевых кораблей от украинских атак. В частности на фрегат "Адмирал Эссен" была нанесена обманчивая схема камуфляжа, а фрегат "Адмирал Григорович" получил радикально новую схему окраски. Об этом 22 июня сообщили обозреватели британского Naval News.

Авторы материала обратили внимание на спутниковые снимки этих кораблей. Так нос и корма фрегата ВМФ РФ "Адмирал Григорович" были перекрашены темной краской, которую нанесли поверх однородной серой основы.

"Попытка обманчивого камуфляжа, вероятно, является ответом на угрозу морских беспилотников ВМС Украины, которые используют камеры для идентификации цели. Возможно, эта схема призвана сбить с толку операторов беспилотника, чтобы они приняли его за менее значимую цель", — предположили британские обозреватели.

Спутниковые снимки были опубликованы военным обозревателем МТ Андерсоном. Исходя из кадров и других источников в Naval News пришли к выводу, что это не игра света, а новая схема окраски — нос и корма кораблей закрашены.

Отмечается, что подобный трюк военная морская школа не видела уже несколько десятилетий. Последний раз что-то похожее применили немцы во время Второй мировой войны, когда был нанесен похожий камуфляж на линкор K.M.S. Bismarck. Корабль был окрашен таким образом, что темные нос и корма делали визуально корабль короче. Это была попытка ввести наблюдателя в заблуждение относительно размера и, следовательно, идентичности судна.

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен"

Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Григорович"

Фрегат "Адмирал Григорович"

Российский фрегат "Адмирал Григорович" после потопления крейсера "Москва" по сути стал флагманом Черноморского флота РФ. Наряду с фрегатом "Адмирал Эссен" он является самым мощным кораблем ВМФ в Черном море, так как оснащен 8 крылатыми ракетами "Калибр", которыми оккупанты наносят удары по Украине.

В силу этого потенциально эти корабли являются следующей целью после уничтоженного крейсера "Москва", и хотя такие методы маскировки можно считать устаревшими, любая уловка, которая помешает определить наиболее значимую цель, будет расценена россиянами как заслуживающая внимания.

"Будет ли новый камуфляж эффективным — вопрос открытый. С точки зрения российского флота, это может рассматриваться как лучше, чем ничего", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что по заявлениям Минобороны РФ 11 июня военный корабль Черноморского флота "Приазовье" был атакован морскими дронами USV. Атака произошла в районе газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря, где корабль якобы выполнял задачи по охране маршрутов.