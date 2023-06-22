Бояться морських дронів: ВМФ РФ намагається замаскувати свої найпотужніші кораблі у Чорному морі

На фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Григорович" нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі. Британські оглядачі вважають, що росіяни таким чином хочуть збити з пантелику операторів морських безпілотників.

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Командування Чорноморського флоту РФ вирішило застосувати радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших бойових кораблів від українських атак. Зокрема на фрегат "Адмірал Ессен" було нанесено оманливу схему камуфляжу, а фрегат "Адмірал Григорович" отримав радикально нову схему забарвлення. Про це 22 червня повідомили оглядачі британського Naval News.

Автори матеріалу звернули увагу на супутникові знімки цих кораблів. Так, на носі і на кормі фрегата ВМФ РФ "Адмірал Григорович" помітили, що їх перефарбували темною фарбою, яку нанесли поверх однорідної сірої основи.

"Спроба оманливого камуфляжу, ймовірно, є відповіддю на загрозу морських безпілотників ВМС України, які використовують камери для ідентифікації цілі. Можливо, ця схема покликана збити з пантелику операторів безпілотника, щоб вони прийняли його за менш значущу ціль", — припустили британські оглядачі.

Супутникові знімки були опубліковані військовим оглядачем МТ Андерсоном. З огляду на кадри та інші джерела в Naval News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення — ніс і корму кораблів зафарбовано.

Зазначається, що подібного трюку військова морська школа не бачила вже кілька десятиліть. Востаннє щось схоже застосували німці під час Другої світової війни, коли був нанесений схожий камуфляж на лінкор K.M.S. Bismarck. Корабель був пофарбований таким чином, що темні ніс і корма робили візуально корабель коротшим. Це була спроба ввести спостерігача в оману щодо розміру і, отже, ідентичності судна.

Фрегат ВМФ РФ "Адмірал Ессен"

Фрегат ВМФ РФ "Адмірал Григорович"

Фрегат "Адмірал Григорович"

Російський фрегат "Адмирал Григорович" після потоплення крейсера "Москва" по суті став флагманом Чорноморського флоту РФ. Поряд із фрегатом "Адмірал Ессен" він є найпотужнішим кораблем ВМФ у Чорному морі, оскільки оснащений 8 крилатими ракетами "Калібр", якими окупанти завдають ударів по Україні.

З огляду на це потенційно ці кораблі є наступною ціллю після знищеного крейсера "Москва", і хоча такі методи маскування можна вважати застарілими, будь-яка хитрість, що завадить визначити найбільш значущу ціль, росіяни розцінять як таку, що заслуговує на увагу.

"Чи буде новий камуфляж ефективним — питання відкрите. З точки зору російського флоту, це може розглядатися як краще, ніж нічого", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що, за заявами Міноборони РФ, 11 червня військовий корабель Чорноморського флоту "Приазов'я" було атаковано морськими дронами USV. Атака сталася в районі газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" у південно-східній частині Чорного моря, де корабель нібито виконував завдання з охорони маршрутів.