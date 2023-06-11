Звинуватили ЗСУ: у Чорному морі атакували російський корабель "Приазов'я", — Міноборони РФ

За непідтвердженими даними російського Міноборони, корабель був атакований шістьма морськими безпілотниками USV, які нібито були знищені.

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У ніч на 11 червня військовий корабель Чорноморського флоту "Приазов'я" був атакований морськими дронами USV, який нібито виконував завдання з охорони маршрутів уздовж газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" у південно-східній частині Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

У публікації російського відомства повідомляється, що корабель був атакований шістьма дронами, які нібито всі були знищені вогнем зі штатного озброєння. Екіпаж корабля не постраждав. За даними пресслужби, інцидент стався за 300 км на південний схід від Севастополя.

Традиційно супротивник звинувачує в атаці Збройні Сили України.

"Сьогодні близько 1 години 30 хвилин за московським часом Збройними Силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту". — йдеться в повідомленні.

При цьому, як уточнює Міноборони країни-агресора, у момент атаки в повітрі над центральною частиною Чорного моря знаходився розвідувальний безпілотник RQ-4B "Global Hawk" військово-повітряних сил США.

Зазначимо, що на момент публікації українські офіційні джерела не прокоментували подію, також поки що немає відео- чи фотоматеріалів, які могли б підтвердити чи спростувати інформацію.

Що відомо про корабель "Приазов'я"

Корабель "Приазов'я" проєкту 864 — третє покоління розвідувальних кораблів, створених у радянську епоху. Кораблі цього типу призначені на вирішення завдань, зокрема виявлення підводних човнів у морі та океані.

Візуально "Приазов'я" відрізняється наявністю великої кількості зовнішніх антен — корабель оснащений комплексами радіорозвідки, радіотехнічної та гідроакустичної розвідки, а також комплексами радіозв'язку. На озброєнні перебуває корабельна автоматична артилерійська установка калібром 30 мм АК-306М, а також є ракетне озброєння — ПЗРК "Ігла" та 16 зенітних ракет.

Розвідувальний корабель проєкту 864 "Приазов'я"

Розвідувальний корабель може автономно перебувати у відкритому морі до 45 діб при дальності плавання 7900 морських миль (понад 14 тисяч кілометрів).

Корабель "Приазов`я" досить великий. Він має довжину майже 100 метрів і 15 м завширшки. Команда може сягати до 220 матросів та офіцерів.

Нагадаємо, 24 травня в акваторії Чорного моря біля берегів Туреччини атакували російський розвідувальний корабель Чорноморського флоту "Іван Хурс". За інформацією Міноборони РФ, усіх морських безпілотників, які брали участь в атаці, було знищено.

Згодом у мережі з'явилися відеокадри вибуху біля російського розвідувального корабля "Іван Хурс", які, ймовірно, були зняті за допомогою військової оптики. На відео було видно вибух, проте видимих суттєвих пошкоджень корабель не отримав.