"Россию предупредят о последствиях теракта на ЗАЭС": Кулеба ответил, как можно избежать трагедии

Глава МИД отметил, что продолжается "тихая дипломатическая работа", однако действия Кремля — непредсказуемы, ведь в Москве могут не прислушиваться.

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Украина нуждается в большем количестве оружия от партнеров, чтобы помешать российским оккупантам совершать новые трагедии. Об этом в интервью изданию "Суспільне" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не устаем повторять, что лучший способ предотвратить будущие трагедии, созданные Россией, это дать Украине оружие, необходимое для того, чтобы выгнать РФ с территории Украины", — подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что россияне будут устраивать трагедии на украинских землях, пока смогут их контролировать. Он убежден, что Кремлю объяснят, какие последствия будет иметь подрыв Запорожской АЭС, однако предусмотреть действия врага невозможно.

"Второй момент является чисто дипломатическим: сейчас будет происходить много тихой дипломатической работы, и думаю, России пришлют предупреждение о том, что будет, если она прибегнет к этому шагу. Прислушается ли РФ — это уже другой вопрос", — объяснил Кулеба.

Дипломат рассказал, как разговаривал с иностранцами в Лондоне и доносил им, что украинцы иначе смотрят на ситуацию. По его мнению, предупреждения об эскалации конфликта бесполезны, ведь опыт показывает, что Москва может начать действовать независимо от реакции противника.

"Вы должны отказаться от этой логики. Она рациональна, вы ее учили в университетах, на курсах дипломатии и переговоров, но Россия мыслит иначе. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, дать нам оружие, чтобы выгнать РФ из Украины", — передал свое обращение к иностранцам Кулеба.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский со ссылкой на разведку предупредил, что Россия рассматривает теракт на Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что радиация не знает границ, поэтому об опасности должны знать во всем мире.

На заявление Зеленского уже отреагировали в РФ. Пресс-секретарь президента страны-агрессорки Дмитрий Песков назвал информацию о подготовке оккупантами теракта "очередной ложью".