Удар по Чонгарскому мосту может говорить о более крупной стратегии Украины, – CNN

Как отмечают журналисты, повреждение Чонгарского моста перекликается с разрушением Антоновского моста, за которым последовало отступление оккупантов на левый берег Днепра.

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Повреждение Чонгарского моста, контролируемого Вооруженными силами Российской Федерации, само по себе имеет небольшое влияние, однако может быть частью более масштабной стратегии Украины. Об этом пишет CNN 22 июня.

Как отмечают авторы публикации, Чонгарские мосты соединяют временно оккупированный Крым с Запорожской областью, освобождение которой, вероятно, является целью нынешнего контрнаступления ВСУ.

В статье говорится, что удар по Чонгарскому мосту перекликается с разрушением Антоновского моста, за которым последовало отступление российских оккупантов на левый берег Днепра. Ранее ВСУ также нанесли ущерб Крымскому мосту, что временно нарушило перемещение россиян в этом районе.

По словам журналистов, "прилеты" по Чонгарскому мосту показали оккупантам, что эта территория находится в зоне досягаемости ВСУ. Предполагается, что украинцы выжидают, чтобы нарушить линии снабжения ВС РФ на Запорожском направлении в ключевой момент.

"На фоне медленной траншейной войны и постепенного захвата крошечных оккупированных деревень может снова действовать более широкая и более мощная стратегия", — говорится в публикации.

Напомним, что 22 июня оба Чонгарских моста на административной границе с временно оккупированным Крымом подверглись ракетному удару. Повреждения получили опоры моста, однако оценить повреждения по ограниченным фотографиям почти невозможно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что дорога через Чонгар является единственным путем, который позволяет снабжать российские войска не только в Запорожской и Херсонской областях, но и далее – в Донецкой и Луганской.