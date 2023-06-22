Удар по Чонгарському мосту може свідчити про більшу стратегію України, — CNN

Як зазначають журналісти, пошкодження Чонгарського мосту перегукується з руйнуванням Антонівського мосту, за яким послідував відступ окупантів на лівий берег Дніпра.

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Пошкодження Чонгарського мосту, контрольованого Збройними силами Російської Федерації, саме по собі має невеликий вплив, однак може бути частиною більш масштабної стратегії України. Про це пише CNN 22 червня.

Як зазначають автори публікації, Чонгарські мости з'єднують тимчасово окупований Крим із Запорізькою областю, визволення якої, ймовірно, є метою нинішнього контрнаступу ЗСУ.

У статті йдеться про те, що удар по Чонгарському мосту перегукується з руйнуванням Антонівського мосту, за яким послідував відступ російських окупантів на лівий берег Дніпра. Раніше ЗСУ також завдали шкоди Кримському мосту, що тимчасово порушило переміщення росіян у цьому районі.

За словами журналістів, "прильоти" по Чонгарському мосту показали окупантам, що ця територія перебуває в зоні досяжності ЗСУ. Передбачається, що українці вичікують, щоб порушити лінії постачання ЗС РФ на Запорізькому напрямку в ключовий момент.

"На тлі повільної траншейної війни та поступового захоплення крихітних окупованих сіл може знову діяти ширша та потужніша стратегія", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що 22 червня обидва Чонгарські мости на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом зазнали ракетного удару. Пошкоджень зазнали опори мосту, однак оцінити пошкодження за обмеженими фотографіями майже неможливо.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що дорога через Чонгар є єдиним шляхом, який дає змогу постачати російські війська не тільки в Запорізькій і Херсонській областях, а й далі — в Донецькій і Луганській.