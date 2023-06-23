В перерывах между обстрелами: почтальоны с трудом доставляют посылки в прифронтовые города, — WP

По словам журналистов, многие почтовые отделения в прифронтовых регионах разрушены, поэтому почтальонам приходится работать в непредназначенных для этого помещениях.

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Украинские почтальоны вынуждены в перерывах между обстрелами доставлять посылки, товары первой необходимости, пенсии и прочее в прифронтовые города Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что журналисты пообщались с почтальонами, которые доставляют посылки в населенные пункты в Запорожской области. Так, им приходится надевать пуленепробиваемые жилеты. Трижды в месяц они доставляют посылки для пожилых людей, которые до сих пор живут в населенных пунктах рядом с линией фронта. Гуляйполе – один из них.

"Кто-то должен делать эту работу", — сказала 55-летняя сотрудница "Укрпочты" Наталья Гриненко.

Сообщается, что ранее она была начальником местного почтового отделения, пока здание не разрушили российские военные. Это произошло в мае 2022 года.

"Если Богу нужно, чтобы я была в этом месте в это время, значит, так оно и будет", — сказала она.

Издание пишет, что сейчас в Гуляйполе нет ни воды, ни электричества, ни газа. В населенном пункте проживает около 100 человек. Большинство из них – пенсионеры.

В материале говорится, что сейчас Гуляйполе является одним из самых опасных мест в Украине, расположенным вдоль ключевого направления для контрнаступления ВСУ. Многие почтовые отделения в прифронтовых регионах разрушены, поэтому почтальонам приходится работать в непредназначенных для этого помещениях. К примеру, в Гуляйполе отделение – это первый этаж запрошенной больницы.

Как рассказала еще одна сотрудница Людмила Панченко, во время доставки посылок никогда нельзя быть уверенным в своей безопасности.

"Но куда мне еще идти? Здесь все еще живут люди, поэтому мы должны продолжать работать", — сказала она.

Охранник Константин, который ранее работал в полиции, заявил, что из-за низких зарплат – это деятельность воспринимается больше как волонтерство, чем как работа.

Напомним, что 21 июня в ВСУ рассказали о попытке россиян захватить отбитые позиции под Бахмутом. Майор Максим Жорин отметил, что оккупанты решились отбить позиции, которые ранее потеряли в Донецкой области. По его словам, безрезультатная атака обернулась для врага потерями и бегством с поля боя.

Кроме того, защитники "Азовстали" рассказали об условиях в российском плену. По их словам, пытки и избиения являются стандартными действиями со стороны россиян.