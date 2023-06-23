США могут склонять Украину к переговорам с РФ в случае провала контрнаступления, — Bild

Пока американским экспертам сложно судить об успехе штурмовой операции. Но если ситуация не будет улучшаться, то США могут начать склонять Украину к переговорам с РФ.

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В случае, если контрнаступление Украины не достигнет желаемых результатов, Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность усиления своего воздействия на Украину. Такое мнение выразил обозреватель германской газеты Bild в статье, опубликованной 22 июня.

"Одна из ключевых проблем, которая становится очевидной в ходе украинского контрнаступления, заключается в том, что ВСУ не хватает средств противовоздушной обороны и авиации — то есть того, к чему так настоятельно призывал президент Украины Владимир Зеленский в последние месяцы", — отмечает обозреватель.

В то же время автор указывает на то, что пока еще нет ясного ответа на вопрос о том, было ли контрнаступление успешным или нет. Он отмечает, что Украине удалось сделать некоторый прогресс, но она пока не добилась значительного прорыва. По мнению автора, защитные укрепления российской армии в настоящее время лучше оснащены, чем в конце прошлого года.

"Страшный сценарий, который также обсуждается за закрытыми дверьми на Украине, выглядит следующим образом: если наступление не увенчается успехом при наличии западного вооружения, то может усилиться давление на Украину со стороны США, чтобы начать говорить о переговорах", — полагает автор статьи.

Напомним, в середине мая стало известно, что официальные лица в США считают, что растет вероятность того, что российско-украинская война может превратиться в замороженный конфликт на многие годы, как это происходит на Корейском полуострове.

При этом, в конце мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о редкой "солидарности" Москвы со странами Запада: российское руководство выступает против заморозки войны в Украине.