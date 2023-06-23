НАТО создает новый центр по защите подводных трубопроводов и кабелей от диверсий РФ

На Западе опасаются, что Россия может нацелиться на подводные кабели и трубопроводы, поскольку начала активно картографировать критически важную подводную инфраструктуру стран НАТО.

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Глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн объявил о создании новый центр по защите нефтепроводов и подводных кабелей в ответ на возможность того, что Россия составляет карту этих западных подводных инфраструктур и может их саботировать. Об этом 22 июня сообщило испанское издание Defensa.

Создание этой организации произошло после того, как в феврале на саммите министры обороны стран НАТО дали зеленый свет на создание Координационной ячейки по критической подводной инфраструктуре, которая включает в себя энергетические трубопроводы и кабели связи.

Сообщается, что новый центр разместится на территории британского военного объекта Northwood на северо-западе Лондона, где в настоящее время также располагается Морское союзное командование НАТО (MARCOM).

Комментируя инициативу немецкий генерал отметил, что россияне взялись активно картографировать подводную инфраструктуру стран Альянса.

"Российские суда активно картографируют нашу критически важную подводную инфраструктуру. Существует большая озабоченность тем, что Россия может нацелиться на подводные кабели и другую критическую инфраструктуру", — сказал Вирманн.

В чем опасность

По данным НАТО, только по дну Северного моря проходит около 8 000 километров нефте- и газопроводов и других кабельных систем, которые невозможно контролировать в режиме 24/7. Обозреватели обратили внимание на то, что ежегодно в мире регистрируется около 100 инцидентов с повреждением кабелей, и зачастую очень сложно определить, являются ли они преднамеренными.

В этой связи генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники никак не могут обеспечить присутствие сил Альянса на этих тысячах километров подводной инфраструктуры, однако можно улучшить обмен разведданными о передвижении судов и морском наблюдении.

В итоге было принято решение — вместо того, чтобы отслеживать все участки, союзники по НАТО сосредоточили внимание на зонах повышенного риска, таких как трубопроводы и кабели на мелководье, которые более доступны для подводников, намеревающихся совершить диверсию.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в марте заявил, что взрывы на трубопроводе "Северный поток-2", которые произошли в сентябре 2022 года, были выгодны в первую очередь Российской Федерации. По его словам, это произошло на фоне попыток РФ "заморозить Европу" и напугать ее накануне зимы.