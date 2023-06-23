РФ нарастила производство крылатых ракет в 3-4 раза, — ГУР

По оценкам разведки, РФ активно закупает компоненты к ракетам через страны, которые не присоединились к санкциям.

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Российская армия продолжает производство крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет через страны, которые не присоединились к санкциям. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью для "РБК-Украина".

По оценкам разведки, ракетные обстрелы РФ будет продолжать, чтобы пытаться нарушить логистику ВСУ и помешать наступлению. Оккупанты начали экономить ракетное вооружение, потому что осенью они выстреливали по 80-100 ракет в сутки — это истощило запасы агрессора. Теперь ракеты с производства идут сразу в армию.

Сейчас РФ изменила тактику обстрелов:

применяют ложные цели — ракеты Х-55 без боевой части;

наносят удары из С-300 и применяют крылатые бомбы;

улучшили тактику использования беспилотников.

РФ начала чаще применять "Кинжал", которую считают такой, что ее невозможно сбить. Разведка проанализировала компоненты к ракетам. "Искандеры" и "Кинжалы" изготавливают через поставки микросхем из стран, которые не присоединились к санкциям.

Затем журналистка спросила, насколько РФ смогла нарастить производство "Калибров" и Х-101. В открытом доступе есть информация, что производство увеличилось в 3-4 раза.

"У вас очень хорошие данные, вы не ошибаетесь. Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали, произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Да, россияне изготавливают примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше — "Кинжалов", до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны", — говорит Скибицкий.

В дополнение враг накопил резервы, возобновил производство большинства позиций и изменил или усовершенствовал тактику применения ракет и БПЛА. Количество ударов беспилотников в мае стало рекордным.

Напомним, 23 июня в ГУР заявили, что знают, где РФ берет компоненты для производства "Кинжалов".

22 июня в Воздушных силах заявили, что во время обстрела оккупанты применили "Кинжалы", но они не долетели до целей.