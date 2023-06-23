"Не было и не будет": Кулеба ответил российской пропаганде на обвинения о "грязной бомбе"

Российская пропаганда продолжает врать о том, что Киев готовится к созданию "грязной бомбы" для применения её на поле боя.

Related video

Украина никогда не имела в своем арсенале "грязных бомб" и не планирует делать это в будущем при любых сценариях. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 июня.

По его словам, сейчас российские пропагандисты активно продвигают информацию о том, что официальный Киев готовит провокации и использует для этого "грязные бомбы", которые разработал самостоятельно.

Эта информация не соответствует действительности, заявляет глава МИД, и РФ продолжает заниматься дезинформацией, пытаясь получить от этого выгоду.

"Российская пропаганда взялась за старое, пытаясь состряпать историю о "грязной бомбе". Повторяю: "грязных бомб" у Украины никогда не было, нет и не будет. Когда Россия впервые обнародовала эту мистификацию в прошлом году, мы предоставили полный доступ МАГАТЭ, что развенчало эту ложь", — говорится в сообщении.

Это был ответ на заявления пропагандистов о том, что Украина якобы продолжила работу над созданием "грязной бомбы", но теперь в информационную кампанию РФ включила Чернобыль.

Журналисты РФ утверждают, что им в руки попали данные про "решение госинспекции ядерного регулирования Украины отправить партию облученного топлива". При этом, топливо якобы было привезено из Ровенской области.

"Это топливо перемещено в двух контейнерах на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не было сообщено", — писали пропагандисты.

Напомним, 6 июня сообщалось, что ФСБ России обвинила Украину в подготовке теракта с применением "грязной бомбы". Вражеские спецслужбы отмечают, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы создал отдельное подразделение для атак на инфраструктуру РФ.