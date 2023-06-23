"Убийство русских граждан и геноцид": Пригожин написал заявление на Шойгу и Герасимова

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что командование Минобороны РФ должно ответить за смерть десятков тысяч россиян. Он также утвержадет, что Сергей Шойгу устроил "геноцид по национальному признаку".

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В пятницу, 23 июня, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подал заявление в Следственный комитет Российской Федерации на министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщает пресс-служба Евгения Пригожина.

На вопрос российских журналистов о том, являются ли правдивыми слухи о жалобах Пригожина в Следком на российских генералов, предприниматель ответил утвердительно.

Евгений Пригожин заявил, что Валерий Герасимов и Сергей Шойгу должны ответить за смерть десятков тысяч россиян. Кроме того, бизнесмен предъявил военачальникам "передачу" захваченных украинских территорий.

"Причем передачу умышленную, точно также, как и убийство русских граждан и геноцид. У Шойгу геноцид по национальному признаку", — сказал основатель ЧВК "Вагнер".

При этом на официальных ресурсах СК РФ нет упоминаний о подобном заявлении Евгения Пригожина.

Напомним, что 23 июня Евгений Пригожин заявил, что в то время как в сводках Министерства обороны России говорится об успехах ВС РФ, россияне на фронте несут колоссальные потери и отступают не только на Запорожском и Херсонском направлениях, но и на Бахмутском.

Евгений Пригожин также сказал, что украинская армия не "бомбила Донбасс 8 лет", был взаимный обмен ударами. По его словам, Украина имела силы на линии ООС, однако не готовила нападения на РФ вместе со всем НАТО.

Ранее, 21 июня Евгений Пригожин сказал, что ВСУ контролируют населенные пункты Пятихатки, южную часть Роботино в Запорожской области и Урожайное в Донецкой области, подчеркнув, что россияне отдали "огромные куски".