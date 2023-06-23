"Убивство російських громадян і геноцид": Пригожин написав заяву на Шойгу і Герасимова

Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що командування Міноборони РФ має відповісти за смерть десятків тисяч росіян. Він також стверджує, що Сергій Шойгу влаштував "геноцид за національною ознакою".

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У п'ятницю, 23 червня, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що подав заяву до Слідчого комітету Російської Федерації на міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це повідомляє пресслужба Євгена Пригожина.

На запитання російських журналістів про те, чи є правдивими чутки про скарги Пригожина у Слідком на російських генералів, підприємець відповів твердо.

Євген Пригожин заявив, що Валерій Герасимов і Сергій Шойгу мають відповісти за смерть десятків тисяч росіян. Крім того, бізнесмен пред'явив воєначальникам "передачу" захоплених українських територій.

"Причому передачу умисну, так само, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою", — сказав засновник ПВК "Вагнер".

При цьому на офіційних ресурсах СК РФ немає згадок про таку заяву Євгена Пригожина.

Нагадаємо, що 23 червня Євген Пригожин заявив, що в той час як у зведеннях Міністерства оборони Росії йдеться про успіхи ЗС РФ, росіяни на фронті зазнають колосальних втрат і відступають не тільки на Запорізькому та Херсонському напрямках, а й на Бахмутському.

Євген Пригожин також сказав, що українська армія не "бомбила Донбас 8 років", був взаємний обмін ударами. За його словами, Україна мала сили на лінії ООС, проте не готувала нападу на РФ разом з усім НАТО.

Раніше, 21 червня Євген Пригожин сказав, що ЗСУ контролюють населені пункти П'ятихатки, південну частину Роботиного в Запорізькій області та Урожайне в Донецькій області, підкресливши, що росіяни віддали "величезні шматки".