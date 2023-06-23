Україна не обстрілювала 8 років Донбас, – Пригожин назвав причини війни (відео)

За словами ватажка ПВК "Вагнер", Міноборони РФ та особисто Сергій Шойгу вводять в оману президента Путіна. Ба більше, Пригожин стверджує, що Зеленський був готовий на будь-які домовленості на початку своєї каденції.

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Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про те, чому РФ почала повномасштабну війну проти України. В усьому він звинувачує Міноборони та їхні "реформи". Відео опубліковано на сторінці найманців в телеграмі.

За словами Пригожина, українська армія не "бомбила Донбас 8 років", був взаємний обмін ударами. Міноборони РФ та сам міністр оборони Сергій Шойгу вводить в оману президента Путіна та все суспільство. Він також заявив, що Україна не готувала нападу на РФ разом зі всім НАТО. Українська армія мала сили на лінії ООС, але не готувала напад.

"На 24 лютого нічого надординарного не було. Зараз уже Міноборони намагається обдурити громадськість і президента, і розповісти історію, що з боку України була шалена агресія. І що вони збиралися з блоком НАТО на нас напасти. Спецоперацію 24 лютого було розпочато з інших причин", – резюмував Пригожин.

Окрім цього він стверджує, що коли прийшов до влади Шойгу, то армія стала працювати, як в найгірші радянські часи й на призовній службі видавали по 3 патрони для навчань. Військові почали отримувати медалі за те, що вони бомбили Сирію, де нема ППО.

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський на початку своєї каденції нібито був готовий до будь-яких домовленостей з РФ.

"Зеленський, коли став президентом, був готовий до домовленостей. Усе, що потрібно було зробити — злізти з Олімпу, піти і домовитися з ним", — стверджує ватажок "вагнерівців".

Водночас варто зазначити, що Пригожин повторює наративи про те, що в Україні живуть "російські люди", а територію потрібно було захопити аж до Львова.

Нагадаємо, 21 червня Пригожин заявив, що ЗСУ нібито вже форсують Дніпро і є на лівому березі Дніпра.

15 червня у британській розвідці заявили, що Пригожин кидає виклик російським елітам у конфлікті з Міноборони.