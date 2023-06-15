Конфлікт ПВК та Міноборони: Пригожин кидає виклик російським елітам, – британська розвідка

У РФ зобов'язали підписати контракт всі "добровольчі формування" з Міноборони, але Пригожин заявляє, що його найманці так не робитимуть. Навіть після публічної підтримки ідеї Володимиром Путіним.

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Міноборони Росії видало указ, який зобов'язує всі "добровольчі формування" підписати контракт з відомством. Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що він не буде підписувати жодні контракти, у такий спосіб він йде на конфронтацію. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 15 червня.

Ще 10 червня російське оборонне відомство забажало, щоб усі "добровольчі" формування на кшталт ПВК "Вагнер" підписали контракти з Міністерством оборони. Трьома днями пізніше цю ініціативу підтримав президент РФ Володимир Путін.

Звіт британської розвідки 15 червня

У британській розвідці зазначають, що Пригожин останні кілька місяців постійно критикує ієрархію в Міністерстві оборони, але водночас він покладався на авторитет Путіна. Попри підтримку російського диктатора, 14 червня 2023 року Євген Пригожин знову підтвердив свою заяву, що ніхто з його бійців не готовий "знову йти шляхом ганьби", тому жодних контрактів найманці не підписуватимуть.

Отже, у Великій Британії вважають, що риторика Пригожина стає викликом для ширшого російського істеблішменту. Також зазначається, що 1 липня спливає кінцевий термін від Міноборони, до якого всі мають підписати контракти. Відтак ця дата стане ключовою у ворожнечі між Пригожиним та Міноборони РФ.

Нагадаємо, 14 червня росЗМІ писали, що інтерес до Євгена Пригожина в інтернеті зараз більший, ніж до Володимира Путіна через конфлікт з Міноборони.

11 червня Євгени Пригожин заявив, що "вагнерівці" не підписуватимуть контракт з Міноборони РФ.