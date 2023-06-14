Популярніше Путіна: інтерес росіян до Пригожина різко зріс (інфографіка)

Зростання популярності власника ПВК "Вагнер" журналісти пояснюють його конфліктом із Міністерством оборони.

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У травні російські користувачі інтернету виявляли більш ніж удвічі більший інтерес до пошуку інформації про власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, ніж до пошуку відомостей про Володимира Путіна. Це свідчить про підвищену актуальність та зацікавленість суспільства у діяльності бізнесмена. Про це заявляє видання "Верстка", посилаючись на Google Trends та Yandex Wordstat.

За даними Google Trends, на початку травня інтерес до Євгена Пригожина почав зростати, і до кінця місяця досяг рекордного значення за весь час. Порівняно, з 28 травня по 3 червня індекс популярності "кухаря Путіна" становив 100 балів, що є найвищим показником, тоді як інтерес до президента Росії був більш ніж утричі нижчим, становлячи лише 28 балів.

Інтерес росіян до Пригожина різко зросла

Дані Yandex Wordstat також підтверджують тенденцію зростання популярності Євгена Пригожина. За даними сервісу, у травні через пошуковик "Яндекс" запити про "кухаря Путіна" було зроблено 744 тисячі разів, що є рекордним значенням. Попередній пік запитів про Пригожин був зафіксований у січні, коли інформацію про нього шукали майже 498 тисяч разів. У той же час кількість запитів за ключовим словом "Володимир Путін" у травні становила лише 305 тисяч, що у 2,4 рази менше, ніж кількість запитів про Євгена Пригожина.

Інтерес росіян до Пригожина різко зросла

Інтерес до Євгена Пригожина збільшився у зв'язку з його конфліктом із Міністерством оборони. Він записував емоційні відео, в яких явно звинувачував керівництво військового відомства у невдачах на фронті та висував ультиматуми, погрожуючи виведенням своїх підрозділів у разі нестачі боєприпасів. Крім того, "кухар Путіна" відвідував Білгородську область та зустрічався з учасниками місцевої територіальної оборони.

Також читайте ексклюзивний матеріал Фокусу " Наказ для Пригожина. Чим закінчиться протистояння Шойгу та ПВК "Вагнер ".

Нагадаємо, 11 червня стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав новий наказ, згідно з яким добровольчі загони та ПВК мають укласти контракт із Міністерством оборони Росії до 1 липня.

Також нагадаємо, днями голова ПВК "Вагнер" Пригожин заявив про те, що незабаром варто очікувати на закінчення так званої СВО. Він саркастично подякував вищому командному складу Міноборони за "перемогу у третій світовій війні".