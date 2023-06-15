Конфликт ЧВК и Минобороны: Пригожин бросает вызов российским элитам, – британская разведка

В РФ обязали подписать контракт все "добровольческие формирования" с Минобороны, но Пригожин заявляет, что его наемники так не будут делать. Даже после публичной поддержки идеи Владимира Путина.

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Минобороны России издало указ, обязывающий все "добровольческие формирования" подписать контракт с ведомством. Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что он не будет подписывать никакие контракты, тем самым он идет на конфронтацию. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 15 июня.

Еще 10 июня российское оборонное ведомство захотело, чтобы все "добровольческие" формирования по типу ЧВК "Вагнер" подписали контракты с Министерством обороны. Через три дня эту инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Отчет британской разведки 15 июня

В британской разведке отмечают, что Пригожин в последние несколько месяцев постоянно критикует иерархию в Министерстве обороны, но в то же время он полагался на авторитет Путина. Несмотря на поддержку российского диктатора, 14 июня 2023 года Евгений Пригожин вновь подтвердил свое заявление, что никто из его бойцов не готов "опять идти по позору", поэтому никаких контрактов наемники не будут подписывать.

Таким образом, в Великобритании считают, что риторика Пригожина становится вызовом для более широкого российского истеблишмента. Также отмечается, что 1 июля истекает конечный срок от Минобороны, к которому все должны подписать контракты. Следовательно, эта дата станет ключевой во вражде между Пригожиным и Минобороны РФ.

Напомним, 14 июня росСМИ писали, что интерес к Евгению Пригожину в интернете сейчас больше, чем к Владимиру Путину из-за конфликта с Минобороны.

11 июня Евгении Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не будут подписывать контракт с Минобороны РФ.