"Коли грім гримне": Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" не підпише контракт з Міноборони РФ

За словами голови ПВК "Вагнер", Шойгу не може нормально керувати своїми військами і після появи такого наказу його найманців можуть припинити постачати зброю та боєприпаси.

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Згідно з заявою Міністерства оборони Росії, всі так звані "добровольці", які входять до складу "добровольчих формувань" (так називають заборонені в Росії ПВК) мають підписати контракт із головним військовим відомством РФ до 1 липня цього року. Цей наказ видав голова Міноборони країни-агресора Сергій Шойгу. Але власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що жодних контрактів його найманці не підписуватимуть. Про це повідомляє його прес-служба у Telegram.

Нагадуємо, що необхідність підписання найманцями контрактів із Міноборони РФ пояснюється необхідністю створити "потрібний правовий статус та єдині підходи до організації забезпечення та виконання поставлених завдань" під час війни з Україною. Але Пригожин відмовився переводити найманців ПВК "Вагнер" на контракт із Міноборони РФ.

За словами Пригожина, його ПВК і так погоджує свої дії з генералами та командирами підрозділів ЗС РФ. Також він назвав ПВК "Вагнер" "високоефективною структурою", тоді як підрозділи ЗС РФ такої ефективності не мають.

"Накази Шойгу, вони поширюються на співробітників Міністерства оборони та на військовослужбовців РФ. ПВК "Вагнер" вбудована в загальну систему та погоджує свої дії з представниками Міноборони", — цитує слова Пригожина його прес-служба.

За словами голови ПВК "Вагнер", Шойгу не може нормально керувати своїми військами і після появи такого наказу його найманців можуть припинити постачати зброю та боєприпаси.

"Розберемося, як кажуть, коли грім гримне, вдадуться і принесуть озброєння та боєприпаси і проситимуть "допоможіть"", — заявив Пригожин.

Також згідно з повідомленням головного "вагнерівця", його ПВК повністю підпорядковується інтересам країни-агресора та Володимира Путіна. За словами Пригожина, ПВК "Вагнер" погодить усі свої дії та виконує завдання, поставлені генералом армії Суровікіним.

Військовий злочинець і терорист Ігор Гіркін назвав подібну заяву Пригожина військовим заколотом.

"Це вже військовий заколот, якщо називати речі своїми іменами", — написав Гіркін у своєму Telegram-каналі.

Нагадуємо, що згідно з новим наказом Шойгу, всі учасники так званих "добровольчих формувань" після підписання контракту з Міноборони РФ стануть контрактниками ЗС Росії.

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