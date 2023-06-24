Начался обыск: ОМОН и Росгвардия вошли в здание ЧВК "Вагнера" в Петербурге (фото)

К зданию "ЧВК Вагнер Центр", расположенном на Зольной улице Петербурга, прибыли два автобуса с сотрудниками правоохранительных органов РФ.

Related video

Российские силовые структуры проводят обыски в офисе компании "ЧВК Вагнер Центр" в городе Санкт-Петербурге. Об этом пишут в Telegram-канале российского издания "Фонтанка".

Сообщается, что к зданию прибыли два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии, которые вместе с людьми в гражданском вошли внутрь здания.

"В Петербурге в "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице вошли силовики, судя по всему в здании начинаются обыски", — говорится в сообщении.

К зданию прибыли два автобуса с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии Фото: Фонтанка

Также передается информация о присутствии лиц в масках и с автоматами возле Благовещенского моста в Санкт-Петербурге. На набережной расположены отель и ресторан, которые связываются с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве. По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Кроме того, генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться. По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.

Также сообщалось, что вооруженные люди окружили админздания в Ростове. Сам Евгений Пригожин заявил, что его наемники сбили 2 российских вертолета.