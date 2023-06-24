Мятеж Евгения Пригожина: граница Польши под постоянным наблюдением, — Анджей Дуда

По словам президента Польши, он провел консультации с премьер-министром страны Матеушем Моравецким и представителями Минобороны и союзных стран после того, как колонны техники ЧВК "Вагнер" направились на Москву.

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Из-за событий в России, связанных с мятежом руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина президент Польши Анджей Дуда провел консультации с премьер-министром страны Матеушем Моравецким и Минобороны и представителями союзных стран. Об этом польский президент написал в Twitter.

"Развитие событий за нашей восточной границей находится под постоянным наблюдением", — говорится в публикации Анджея Дуды.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в этой связи высказался о том, что российская власть не смогла обеспечить лояльность наемников из ЧВК "Вагнер", которых сама же и вооружила.

В ОП прокомментировали бунт Евнения Пригожина в РФ. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ближайшие 48 часов в РФ может начаться гражданская война. При этом российские элиты сохраняют молчание и определяются, на чей они стороне.

Главы Чечни Рамзан Кадыров призвал к жесткому подавлению мятежа Пригожина "ради сохранения России". Действия предводителя наемников он охарактеризовал как "гнусное предательство" и "нож в спину". С его слов, это не лучшим образом скажется на моральном состоянии российских оккупационных войск в Украине. Это вопрос стабильности государства и безопасности граждан, отметил он.