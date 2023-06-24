Заколот Євгена Пригожина: кордон Польщі під постійним наглядом, — Анджей Дуда

За словами президента Польщі, він провів консультації з прем'єр-міністром країни Матеушем Моравецьким і представниками Міноборони та союзних країн після того, як колони техніки ПВК "Вагнер" попрямували на Москву.

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Через події в Росії, пов'язані з заколотом керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, президент Польщі Анджей Дуда провів консультації з прем'єр-міністром країни Матеушем Моравецьким, а також Міноборони й представниками союзних країн. Про це польський президент написав в Twitter.

"Розвиток подій за нашим східним кордоном перебуває під постійним наглядом", — йдеться в публікації Анджея Дуди.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з цим висловився про те, що російська влада не змогла забезпечити лояльність найманців із ПВК "Вагнер", яких сама ж і озброїла.

В ОП прокоментували бунт Євгенія Пригожина у РФ. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у найближчі 48 годин у РФ може початися громадянська війна. При цьому російські еліти зберігають мовчання і визначаються, на чиєму вони боці.

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав до жорсткого придушення заколоту Пригожина "заради збереження Росії". Дії ватажка найманців він схарактеризував як "мерзенну зраду" і "ніж у спину". З його слів, це не найкращим чином позначиться на моральному стані російських окупаційних військ в Україні. Це питання стабільності держави та безпеки громадян, зазначив він.