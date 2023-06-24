"375 объект С": ЧВК "Вагнер" собирается захватить склады с ядерным оружием, — "Атеш"

По данным Telegram-канала движения "Атеш", ВС РФ может не хватить сил для защиты склада с ядерным оружием в Воронежской области: нужно больше танков, артиллерии и пехоты.

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Евгений Пригожин вместе с наемниками из ЧВК "Вагнер" готовятся захватить склады с ядерным оружием. Такую информацию опубликовал Telegram-канал движения "Атеш".

Со ссылкой на некоего агента в рядах ЧВК "Вагнер" сообщается, что передовые подразделения военизированного формирования подошли к окраинам города Борисоглебска Воронежской области, где находятся склады с ядерным оружием, известные как "375 объект "С"" 12 управления Минобороны РФ.

Судя по всему, у ВС РФ недостаточно сил, чтобы защитить склад собственными силами: требуется больше танков, артиллерии и пехоты.

По данным авторов публикации, нужна, по меньшей мере, бригада. Из-за отсутствия свободных войск для подкрепления придется оттягивать оперативные резервы с фронта.

Предполагается, что бои за воронежский склад с ядерным оружием могут привести к усилению эскалации боестолкновений между ЧВК и Минобороны.

Напомним, что самолеты президента РФ Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева вылетели из Москвы в Петербург. Об этом стало известно по данным FlightRadar.

Также сообщалось, что наемники ЧВК "Вагнер" захватили штаб в Ростове без единого выстрела. По словам Пригожина, их встретили чуть ли не "хлебом-солью".