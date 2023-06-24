"Ждите нашего сигнала": командир полка им. Кастуся Калиновского обратился к белорусам

Денис "Кит" призвал белорусов организовываться в отряды самообороны для контроля и защиты своей земли.

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Пока ЧВК "Вагнер" продолжает свое движение на Москву, командир полка им. Кастуся Калиновского Денис "Кит" обратился к белорусам с призывом не участвовать в конфликте внутри России и освободить родную страну от диктатуры. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры стремительно приближаются. Это начало конца большой тирании. Я обращаюсь ко всем белорусским военным. Не участвуйте во внутреннем конфликте России. Эта гражданская война нас не касается. Для белорусов важно другое: приближается время, когда перед вами станет выбор: выполнить преступный приказ или присягу, которую вы дали на верность белорусскому народу. Мы имеем на территории Беларуси огромный резерв, который включает действующих военных, военных запаса и простых граждан, которые готовы действовать и освобождать Беларусь от диктатуры и оккупации. Нам будут нужны люди для решительных действий. Приготовьтесь к вступлению в отряды самообороны. Каждый город, каждый квартал, каждая улица — будьте готовы к контролю своей территории и поддержанию порядка. Военные, резервисты, белорусы, ждите нашего сигнала! Время свободы приближается", – подчеркнул военный.

Ранее командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин призвал сторонников РДК присоединяться к рядам освободителей, чтобы снести кровавую путинскую диктатуру.

Что касается вагнеровцев, то военные колонны с наемниками уже движутся в Липецкой области. Местные власти, чтобы не дать им проехать дальше на Москву, перерывают дороги, однако подобные меры, похоже, не останавливают вооруженных боевиков.

Напомним, Фокус писал, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отреагировал на вооруженный мятеж Пригожина, но пока что воздерживается от прогнозов.