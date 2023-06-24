По словам главного дипломата Украины, какие-то прогнозы и выводы делать пока рано.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не спешит делать прогнозы по ситуации с вооруженным бунтом Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", однако не скрывает, что не расстроен происходящим в РФ.

"В России происходит восстание во главе с Пригожиным и его военными вагнерами. Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам. Сейчас очень рано прогнозировать последствия, потому что Пригожин восстал против всей машины российского государства, поэтому спрогнозировать сейчас было бы слишком спекулятивно, но еще раз повторю: любые проблемы в тылу врага на благо нашей победы", – заявил глава внешнеполитического ведомства во время общения с журналистами.

Он добавил, что и иностранные партнеры внимательно следят за ситуацией, однако пока ничего не комментируют.

"Слишком рано делать выводы. Все внимательно следят за развитием событий", – подчеркнул дипломат.

Ситуация в России продолжает накаляться. Колоны военной техники вагнеровцев уже заметили в Тульской и Липецкой областях. Чтобы не пустить бунтовщиков на Москву, в Липецкой области взялись перекапывать дороги, будучи уверенными, что это затруднит продвижение боевиков.

Тем временем Русский добровольческий корпус в лице его командира Дениса Никитина заявил, что поддерживает миссию Пригожина, а также констатировал: ВСУ пошли вперед, практически не встречая сопротивления. Это объясняется тем, что армия РФ деморализована и сейчас предоставлена фактически сама себе.

Ранее Фокус писал, что Пригожин отказался сдаваться властям и заявил, что не собирается являться с повинной. Утром 24 июня глава Кремля приказал подавить военный мятеж на территории России. Он назвал действия ЧВК "Вагнер" предательством страны и народа.