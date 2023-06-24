За словами головного дипломата України, якісь прогнози і висновки робити поки що зарано.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поспішає робити прогнози щодо ситуації зі збройним бунтом Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер", проте не приховує, що не засмучений тим, що відбувається в РФ.

"У Росії відбувається повстання на чолі з Пригожиним і його військовими вагнерами. Будь-яке повстання, будь-яка проблема, що виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам. Зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати зараз було б занадто спекулятивно, але ще раз повторю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги", — заявив очільник зовнішньополітичного відомства під час спілкування з журналістами.

Він додав, що й іноземні партнери уважно стежать за ситуацією, проте поки що нічого не коментують.

"Занадто рано робити висновки. Усі уважно стежать за розвитком подій", — наголосив дипломат.

Ситуація в Росії продовжує загострюватися. Колони військової техніки вагнерівців уже помітили в Тульській і Липецькій областях. Щоб не пустити бунтівників на Москву, в Липецькій області взялися перекопувати дороги, бувши впевненими, що це ускладнить просування бойовиків.

Тимчасом Російський добровольчий корпус в особі його командира Дениса Нікітіна заявив, що підтримує місію Пригожина, а також констатував: ЗСУ пішли вперед, практично не зустрічаючи опору. Це пояснюється тим, що армія РФ деморалізована і зараз представлена фактично сама собі.

Раніше Фокус писав, що Пригожин відмовився здаватися владі і заявив, що не збирається з'являтися з повинною. Вранці 24 червня голова Кремля наказав придушити військовий заколот на території Росії. Він назвав дії ПВК "Вагнер" зрадою країни і народу.