"Не збираємося йти з повинною": Пригожин відповів на звинувачення Путіна у зраді

Російські чиновники не давали найманцям зброю і приберегли її для себе, а тепер б'ють по "мирняку", намагаючись захистити Москву, запевняє Євген Пригожин.

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Бійці ПВК "Вагнер" не прийдуть із зізнанням на вимогу російських спецслужб або чиновників, включно з президентом Володимиром Путіним. Про це заявив засновник організації Євген Пригожин, пресслужба опублікувала запис його промови в Telegram.

Глава ПВК "Вагнер" дорікнув Володимиру Путіну за звинувачення у зраді і заявив, що всі найманці є патріотами Росії, оскільки воюють за неї. За словами Євгена Пригожина, вони не збираються каятися в заколоті, адже нібито хочуть зупинити корупцію, брехню і бюрократію, в яких загрузла країна.

"Ніхто не збирається на вимогу президента ФСБ або президента прийти з повинною", — висловився Євген Пригожин. — "Коли ми воювали в Африці, нам говорили, що нам потрібна Африка, а потім її покинули, адже розікрали всі гроші, які мали йти на допомогу. Коли нам говорили про те, що ми воюємо з Україною — ми йшли і воювали, але з'ясувалося, що гроші, виділені на боєприпаси та озброєння, також розкрадаються".

Глава організації додав, що російські чиновники приберегли велику кількість зброї для себе, щоб захищати Москву. Тепер вони не економлять боєприпаси і пускають у хід увесь свій арсенал проти сил ПВК "Вагнер", що просуваються до столиці, включно з літаками і вертольотами. Як запевняє Пригожин, російська армія б'є по колонах із "мирняком", оскільки не може завдавати точних ударів по заколотниках.

23 червня Євген Пригожин заявив, що армія РФ завдала ракетного удару по ПВК "Вагнер". За його словами, такий наказ солдатам віддали в Міністерстві оборони РФ. Тієї ж ночі рада командирів найманців вирішила підняти повстання.

Уранці 24 червня Володимир Путін наказав придушити військовий заколот на території Росії. Він назвав дії ПВК "Вагнер" зрадою країни і народу.