По словам британского журналиста Фрэнсиса Скарра, то, как российское телевидение освещает события во время возможного военного переворота, говорит о многом.

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В то время, когда в РФ может начаться потенциальный военный переворот, в эфире российских государственных телеканалов демонстрируется документальный фильм о почившем итальянском экс-премьере Сильвио Берлускони. Хотя все же росСМИ не совсем уж игнорируют события 24 июня. Об этом сообщил журналист BBC Фрэнсис Скарр.

"Популярный российский телеканал "Россия 24" не то, чтобы полностью игнорирует события, но то обстоятельство, что сейчас в эфире идет документальный фильм о Сильвио Берлускони, говорит о многом", — так прокомментировал британский журналист то, как важные общественные события освещаются в стране, где действует строгая цензура.

Скриншот фильма о Сильвио Берлускони

В одной из следующих программ на российском телеканале кинорежиссер Сергей Михалков рассказывал о поиске врагов внутри страны и русофобии в зарубежных странах.

Напомним, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал расколом, предательством и путем ко вселенской катастрофе мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что командир полка им. Кастуся Калиновского Денис "Кит" призвал белорусов формировать отряды самообороны для контроля и защиты своей земли. Он призвал жителей Беларуси не участвовать в конфликте внутри РФ.