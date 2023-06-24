"Поддерживаем вас в походе против штабных пи*арасов": батальон ВС РФ перешел на сторону Пригожина (видео)

Десантники РФ заявили, что не хотят больше быть "пушечным мясом", и чтобы прихвостни Путина "кадыровцы" не могли приходить на чужую землю и диктовать им условия.

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1 батальон 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ перешел на сторону Пригожина. Об этом в сети рассказал один из военнослужащих подразделения.

"Ребята, "вагнера", "музыканты". Я обращаюсь к вам от имени бойцов 1-го батальона 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии ВДВ. Мы поддерживаем вас в вашем походе против штабных пи*арасов из Минобороны, которые зажрались, которые ни во что не ставят жизнь обычных солдат. Мы прошли с вами тяжелые бои, мы знаем цену жизни простого солдата. Мы не позволим не ставить нас ни во что. Не позволим делать из нас "пушечное мясо". Поэтому знайте, мы с вами. Мы готовы стать с вами плечом к плечу в этой борьбе с зажравшимися уродами и их прихвостнями "кадыровцами", которые считают, что могут приходить на нашу землю и диктовать здесь какие-то свои правила", — говорит военный на видео.

Напомним, что западные СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин рискует потерять власть. Следующие 24 часа имеют решающее значение. Впрочем, журналисты считают, что мятеж в РФ, как показывает история, не закончится с теми результатами, которых они стремились достичь.