"Підтримуємо вас у поході проти штабних пі*арасів": батальйон ЗС РФ перейшов на бік Пригожина (відео)

Десантники РФ заявили, що не хочуть більше бути "гарматним м'ясом", і щоб прихвостні Путіна "кадирівці" не могли приходити на чужу землю і диктувати їм умови.

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1 батальйон 217-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ перейшов на бік Пригожина. Про це в мережі розповів один із військовослужбовців підрозділу.

"Хлопці, "вагнера", "музиканти". Я звертаюся до вас від імені бійців 1-го батальйону 217-го гвардійського парашутно-десантного полку 98-ї дивізії ПДВ. Ми підтримуємо вас у вашому поході проти штабних пі*арасів з Міноборони, які зажерлися, які ні в що не ставлять життя звичайних солдатів. Ми пройшли з вами важкі бої, ми знаємо ціну життя простого солдата. Ми не дозволимо ставити нас ні у що. Не дозволимо робити з нас "гарматне м'ясо". Тому знайте, ми з вами. Ми готові стати з вами пліч-о-пліч у цій боротьбі з уродами, які зажралися і їхніми прихвостнями "кадирівцями", які вважають, що можуть приходити на нашу землю і диктувати тут якісь свої правила", — говорить військовий на відео.

Нагадаємо, що західні ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу. Наступні 24 години мають вирішальне значення. Втім, журналісти вважають, що заколот в РФ, як показує історія, не закінчиться з тими результатами, яких вони прагнули досягти.