Лукашенко попросил Пригожина не развязывать кровавую бойню в России

Вскоре после переговоров Пригожин заявил, что возвращает своих наемников в полевые лагеря.

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Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщает пресс-служба политика. Это произошло после того, как утром, 24 июня, российский президент Владимир Путин проинформировал своего коллегу о ситуации на юге России и демарше наемников.

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", – добавили у Лукашенко.

В свою очередь Пригожин внезапно заявил, что передумал брать Москву.

"Понимая ответственность за то, что будет пролита российская кровь, мы разворачиваем свои колонны и идем в полевые лагеря согласно плану".

Ранее сообщалось, что самолет Лукашенко улетел в Турцию. Правда, неизвестно, был ли на борту политик.

В свою очередь оппозиционные силы призвали белорусов готовиться к тому, что скоро необходимо будет свергать диктатуру Лукашенко. Так, бывший ресторатор, а ныне доброволец Вадим Прокопьев заявил, что человек из окружения Лукашенко с частью силовиков готов перейти на сторону народа, но сначала попросит помощи.

Напомним, Фокус писал, что командир РДК Денис Никитин выразил поддержку миссии Пригожина.