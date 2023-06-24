"Послужит сигналом": человек Лукашенко хочет перейти на сторону народа, – Прокопьев

Вадим Прокопьев не уточнил, когда именно прозвучит просьба о помощи.

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Военный демарш Пригожина и его ЧВК "Вагнер" запустил дремлющие процессы не только в России, но и в соседней Беларуси. Воодушевившись надвигающейся смутой в России, лидеры оппозиции стали призывать белорусов прогнать со своей земли российских оккупантов и защитить суверенитет и независимость родины. Если раньше свои обращения опубликовали полк им. Кастуся Калиновского и Светлана Тихановская, то теперь очередь дошла до белорусского общественного деятеля, бывшего ресторатора с военным образованием Вадима Прокопьева. После белорусских протестов 2020 года он был вынужден уйти из бизнеса и уехать в Европу, где стал оппозиционным видеоблогером, однажды вызвавшим на дуэль Александра Лукашенко. Он отвечал за вопросы безопасности, МВД и Минобороны в оппозиционном Народном антикризисном управлении в 2020–2021 годах, а затем основал и стал замкомандира белорусского полка "Пагоня", помогающего ВСУ бороться с российскими оккупантами.

Несколько дней назад Минский городской суд заочно приговорил Прокопьева по делу о "терроризме". Ему дали максимально возможный срок — 25 лет усиленного режима, из них 5 лет тюрьмы.

По словам Прокопьева, минчане, которые не смирились с диктатурой Лукашенко, не должны больше "залипать в экран, наблюдая, как с*ки дерутся с ворами".

"Настройтесь, приготовьтесь. Сигналом послужит обращение человека из окружения Лукашенко. Он с частью силовиков перейдет на сторону народа и попросит о помощи. Не спрашивайте меня, когда. Просто будьте готовы", – заявил он в коротком видео.

Тем временем бизнес-джет президента Беларуси Александра Лукашенко 24 июня вылетел из Минска и направился в сторону Турции. Согласно данным компании по отслеживанию рейсов Radarbox, самолет приземлился в турецком городе Бодрум. При входе в воздушное пространство РФ он выключил транспондеры и включил их только в небе над Калмыкией. Находился ли Лукашенко или члены его семьи на борту, пока неизвестно. Официальные белорусские СМИ пока никак не прокомментировали событие.

В Москве же нарастает настоящая паника в связи с тем, что вагнеровцы уже в 100 км от российской столицы. По сообщениям СМИ, элита и политики массово бегут из страны.

Ранее Фокус писал, что у Путина осталось всего несколько часов, чтобы ликвидировать ЧВК "Вагнер", главарь которой, Евгений Пригожин, отказался прекращать свой бунт.