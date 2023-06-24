"Послужить сигналом": людина Лукашенка хоче перейти на бік народу, — Прокоп'єв

Вадим Прокоп'єв не уточнив, коли саме прозвучить прохання про допомогу.

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Військовий демарш Пригожина і його ПВК "Вагнер" запустив дрімаючі процеси не тільки в Росії, а й у сусідній Білорусі. Надихнувшись смутою, що насувається на РФ, лідери опозиції стали закликати білорусів прогнати зі своєї землі російських окупантів і захистити суверенітет і незалежність батьківщини. Якщо раніше свої звернення опублікували полк ім. Кастуся Калиновського і Світлана Тихановська, то тепер черга дійшла до білоруського громадського діяча, колишнього ресторатора з військовою освітою Вадима Прокоп'єва. Після білоруських протестів 2020 року він був змушений піти з бізнесу і виїхати в Європу, де став опозиційним відеоблогером, який одного разу викликав на дуель Олександра Лукашенка. Він відповідав за питання безпеки, МВС і Міноборони в опозиційному Народному антикризовому управлінні у 2020-2021 роках, а потім заснував і став заступником командира білоруського полку "Пагоня", що допомагає ЗСУ боротися з російськими окупантами.

Кілька днів тому Мінський міський суд заочно засудив Прокоп'єва у справі про "тероризм". Йому дали максимально можливий термін — 25 років посиленого режиму, з них – 5 років в'язниці.

За словами Прокоп'єва, мінчани, які не змирилися з диктатурою Лукашенка, не повинні більше "залипати в екран, спостерігаючи, як с*ки б'ються зі злодіями".

"Налаштуйтеся, приготуйтеся. Сигналом стане звернення людини з оточення Лукашенка. Вона з частиною силовиків перейде на бік народу і попросить про допомогу. Не питайте мене, коли. Просто будьте готові", — заявив він у короткому відео.

Тим часом бізнес-джет президента Білорусі Олександра Лукашенка 24 червня вилетів із Мінська і попрямував у бік Туреччини. Згідно з даними компанії з відстеження рейсів Radarbox, літак приземлився в турецькому місті Бодрум. Під час входу в повітряний простір РФ він вимкнув транспондери і ввімкнув їх тільки в небі над Калмикією. Чи перебував Лукашенко або члени його сім'ї на борту, поки невідомо. Офіційні білоруські ЗМІ поки ніяк не прокоментували подію.

У Москві ж наростає справжня паніка у зв'язку з тим, що вагнерівці вже за 100 км від російської столиці. За повідомленнями ЗМІ, еліта і політики масово тікають із країни.

Раніше Фокус писав, що у Путіна залишилося всього кілька годин, щоб ліквідувати ПВК "Вагнер", ватажок якої, Євген Пригожин, відмовився припиняти свій бунт.