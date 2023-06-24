У Путіна залишається кілька годин, щоб ліквідувати ПВК Вагнер під Москвою, — росЗМІ

За даними близьких до Кремля джерел, ПВК "Вагнер" можуть дістатися Москви до ночі, щоб цього не допустити, владі доведеться діяти в найближчі години.

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Керівництво Кремля може розпорядитися про початок операції з ліквідації руху ПВК "Вагнер" у бік Москви в найближчі години. Про це повідомляє російське The Moscow Times із посиланням на кремлівські джерела.

"Вагнерівці" до ночі можуть дістатися до Москви, — йдеться в публікації. — Якщо влада хоче цього не допустити, то доведеться проводити операцію в найближчі години".

За деякими даними, найманці ПВК "Вагнер" перебувають у селі Барабанове (Московської області, що за 2 години від російської столиці). За іншими даними, "вагнерівці" дісталися Тульської області.

Згідно з даними журналістів, є ймовірність, що ПВК Вагнер вирішить зупинити рух. Ростов-на-Дону перебуває під контролем ПВК "Вагнер". У місті перекрито більшість центральних вулиць, але не пішохідний рух, доступні також підземні переходи. Машини їздять тільки однією з вулиць, де знаходяться військові вантажівки. На перехрестях виставлені військові патрулі.

Нагадаємо, що російський батальйон перейшов на бік ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Російські десантники заявили, що вони проти того, щоб їх використовували як "гарматне м'ясо", і того, щоб "кадирівці" диктували їм умови на чужій землі.

Також повідомлялося, що на московських околицях розміщують позиції військових і з автоматниками. Військові контролюють дорогу, якою йде колона бронетехніки ПВК "Вагнер" із Ростова в напрямку Липецька.