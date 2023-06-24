У Путина остается несколько часов, чтобы ликвидировать ЧВК Вагнер под Москвой, — росСМИ

По данным близких к Кремлю источников, ЧВК "Вагнер" могут добраться до Москвы к ночи, чтобы этого не допустить, властям придется действовать в ближайшие часы.

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Руководство Кремля может распорядиться о начале операции по ликвидации движения ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы в ближайшие часы. Об этом сообщает российское The Moscow Times со ссылкой на кремлевские источники.

"Вагнер к ночи могут добраться до Москвы, — говорится в публикации. — Если власть хочет этого не допустить, то придется проводить операцию в ближайшие часы".

По некоторым данным, наемники ЧВК "Вагнер" находятся в деревне Барабаново (Московской области, что в 2 часа от российской столицы). По другим данным, "вагнеровцы" добрались до Тульской области.

Согласно данным журналистов, есть вероятность, что ЧВК Вагнер решит остановить движение.

Ростов-на-Дону находится под контролем ЧВК "Вагнер". В городе перекрыто большинство центральных улиц, но не пешеходное движение, доступное также по подземным переходам. Машины ездят только по одной из улиц, где находятся военные грузовики. На перекрестках выставлены военные патрули.

Напомним, что российский батальон перешел на сторону ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Российские десантники заявили, что они против того, чтобы их использовали как "пушечное мясо", и того, чтобы "кадыровцы" диктовали им условия на чужой земле.

Также сообщалось, что на московских окраинах размещают позиции военных и полицейских с автоматчиками. Военные контролируют дорогу, по которой идет колонна бронетехника ЧВК "Вагнер" из Ростова в направлении Липецка.