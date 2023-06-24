"Сейчас лучший шанс": Тихановская обратилась к белорусским военным (видео)

Оппозиционный лидер призвала белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у белорусов есть свои национальные интересы.

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В субботу, 24 июня, на фоне военного мятежа, который в России подняли наемники ЧВК "Вагнер" Светлана Тихановская обратилась к белорусским военным, чиновникам и силовикам. Соответствующее видео опубликовано на ее Youtube-канале.

"В России происходит хаос, который становится все более похожим на гражданскую войну. ЧВК под контролем Евгения Пригожина бросила вызов официальной владе России из-за неудовлетворенности тем, что Россия проигрывает войну с Украиной", – сказала она.

Белорусский политик добавила, что против Пригожина уже завели уголовное дело, а "вагнеровцы" захватили Ростов и Воронеж.

"Россия развязала войну против Украины, а теперь принесла ее в собственный дом. И этот опыт должен запомнить каждый, кто хочет поддержать агрессивную войну. Война поглощает все вокруг себя", – отметила она.

Тихановская добавила, что Лукашенко и Путин также пытаются втянуть в войну и Беларусь, прикрываясь Союзным государством. Но так называемый союзник Россия несет хаос, войну и кризис.

"Путин может попробовать втянуть белорусский военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и также и нашим конфликтом. И я хочу призвать белорусских дипломатов, военных и силовиков помнить, что у нас, белорусов, есть свои национальные интересы. Ни Путин, ни Пригожин – не друзья Беларуси, и не стоит выбирать их сторону", – объяснила оппозиционер.

Обращаясь к белорусской армии, она указала, что нельзя полагаться на судьбу и надеяться, что Россия оставит Беларусь в покое.

"Сейчас лучший шанс изгнать российских военных из нашей страны. Если этот шанс будет упущен, Россия сделает с нами то же, что и с Украиной. (…) Беларусь должна закрыть границу с Россией и начать вывод российских войск с территории Беларуси", — заявила Светлана Тихановская.

Напомним, 24 июня, пока ЧВК "Вагнер" продолжает свое движение на Москву, командир полка им. Кастуся Калиновского Денис "Кит" обратился к белорусам с призывом не участвовать в конфликте внутри России и освободить родную страну от диктатуры.

В этот же день представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по вопросам обороны и безопасности и основатель 1-ой отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военнослужащим и предложил им объединиться с целью свергнуть режим Александра Лукашенко.

9 июня у Тихановской заявили, что Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину. По словам представителя белорусской оппозиции Валерия Сахащика, КГБ и командование запугивали и шантажировали солдат армии Беларуси, чтобы они пошли воевать, но это не помогло.