Не уговорил армию: у Тихановской заявили, что Лукашенко готовил наземное вторжение в Украину

По словам представитель белорусской оппозиции Валерий Сахащик заявил, что КГБ и командование запугивали и шантажировали солдат армии Беларуси, чтобы они пошли воевать, но это не помогло.

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Белорусский политик Александр Лукашенко готовил вторжение в Украину в декабре 2022 года. Однако он не нашел поддержки среди белорусских военных. Об этом в комментарии "Еспресо" рассказал представитель Объединенного переходного Кабинета обороны и нацбезопасности Демократической Беларуси и основатель белорусской десантно-штурмовой группы в составе ВСУ Валерий Сахащик.

По его словам, практически все боеспособные соединения армии Беларуси на конце декабря 2022 года находились на границе с Украиной. Однако солдаты и младшие офицеры начали задавать вопросы командирам о причинах вторжения на территорию Украины.

"Минобороны попыталось запугать военных — Органы КГБ почти в полном составе почти неделю провели в войсках, шантажировали, пугали, говорили с военными — ничего это не дало", — заявил Сахащик.

Он отметил, что высшему командованию пришлось доложить, что армия Беларуси не готова к ведению боевых действий на территории Украины. Поэтому приказ наступать так и не был отдан.

Напомним, что Лукашенко назвал Калининградскую область РФ "своей". По словам белорусского политика, жители Калининградской области являются самыми близкими людьми для белорусов. Именно Беларусь отвечала за этот регион во времена Советского Союза.

Кроме того, Лукашенко рассказал, как хотел усмирить Путина и какой подарок РФ сделала США. По словам политика, задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину он пытался примирить Путина и Порошенко. Тот факт, что переговоры не удались, он и считает главной причиной вторжения РФ.

Еще сообщалось, что Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Лидер Беларуси считает, что украинцы ответственны за разрушение дамбы, и об этом якобы говорит активное обсуждение катастрофы в Херсонской области. Также это, по его мнению, подтверждает реакция США.