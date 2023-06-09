Не вмовив армію: у Тихановській заявили, що Лукашенко готував наземне вторгнення в Україну

За словами представник білоруської опозиції Валерій Сахащик заявив, що КДБ та командування залякували та шантажували солдатів армії Білорусі, щоб вони пішли воювати, але це не допомогло.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко готував вторгнення до України у грудні 2022 року. Однак він не знайшов підтримки серед білоруських військових. Про це у коментарі "Еспресо" розповів представник Об'єднаного перехідного Кабінету оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик.

За його словами, практично всі боєздатні з'єднання армії Білорусі наприкінці грудня 2022 року перебували на кордоні з Україною. Проте солдати та молодші офіцери почали ставити питання командирам про причини вторгнення на територію України.

"Міноборони спробувало залякати військових — Органи КДБ майже в повному складі майже тиждень провели у військах, шантажували, лякали, говорили з військовими — нічого це не дало", — заявив Сахащик.

Він зазначив, що найвищому командуванню довелося доповісти, що армія Білорусі не готова до ведення бойових дій на території України. Тому наказ наступати так і не було віддано.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав Калінінградську область РФ "своєю". За словами білоруського політика, жителі Калінінградської області є найближчими людьми для білорусів. Саме Білорусь відповідала за цей регіон за часів Радянського Союзу.

Крім того, Лукашенко розповів, як хотів утихомирити Путіна і який подарунок РФ зробила США. За словами політика, задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну він намагався примирити Путіна та Порошенка. Той факт, що переговори не вдалися, він вважає головною причиною вторгнення РФ.

Ще повідомлялося, що Лукашенко звинуватив Україну у підриві Каховської ГЕС. Лідер Білорусі вважає, що українці відповідальні за руйнування греблі, і про це нібито свідчить активне обговорення катастрофи на Херсонщині. Також це, на його думку, підтверджує реакція США.