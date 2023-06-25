Диктатор в плюсе: Лукашенко использует "мир" с Пригожиным для давления на Путина, – ISW

По оценке американских экспертов, роль Александра Лукашенко в остановке военного наступления на Москву унизительна для Владимира Путина. Попытка переворота выявила все слабые места Кремля и Минобороны РФ.

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Белорусский политик Александр Лукашенко извлечет выгоду из роли "миротворца" в мятеже главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 24 июня.

Роль диктатора из Минска, сыгравшего существенную роль в остановке военного наступления на Москву, унизительна для российского лидера Владимира Путина, указали эксперты.

Правительство Беларуси, как считают аналитики, часто использует взаимодействие с Кремлем в собственных интересах. В ситуации с Пригожиным Лукашенко использовал свои каналы для выяснения ситуации на местах и ​​переговоров. А успех в диалоге указывает на то, что Лукашенко имеет некое влияние на Пригожина, которое мог бы использовать в будущем, говорится в отчете.

"Лукашенко, вероятно, будет использовать ситуацию ради своих целей, например, задержки формализации Союзного государства с Россией или предотвращения использования Путиным белорусских сил в Украине", — добавили в ISW.

Аналитики обратили внимание на состояние глубокой нестабильности в Кремле. "Мировая" Лукашенко и Пригожина была краткосрочным решением вопроса, а попытка военного переворота показала слабые места Кремля и Минобороны России.

"Предположения о постановке мятежа Пригожина с последующей реакцией Кремля и посредничеством Лукашенко — абсурдны. А обращение Путина по телевидению с призывом остановить вооруженное восстание и предупреждением о невозможности сценариев революции 1917 года, а затем требование посредничества иностранных лидеров, будет иметь длительные последствия", — заключили специалисты.

Напомним, что представители белорусской оппозиции 25 июня заявили о большем уважении Пригожина в среде российских оккупантов, чем министра обороны России Сергея Шойгу. По их мнению, Путин использовал Лукашенко, чтобы в случае повторной проблемы все свалить на него.

Александр Лукашенко во время переговоров с Евгением Пригожиным просил его не устраивать кровавую бойню в России.