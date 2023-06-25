Наступление возобновилось: ВСУ улучшили тактику штурмов ВС РФ, — британская разведка

Украинские военные проводят большие наступательные действия, потому что смогли адаптироваться к хорошо подготовленным российским позициям, отмечают в Минобороны Великобритании.

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В последние дни украинская армия адаптировалась к штурмовым действиям с учетом приобретенного опыта за последние две недели. Об этом сообщается в отчете британской разведки за 25 июня.

Украинские военные возобновили крупные наступательные операции на трех основных направлениях востока и юга Украины. Силы обороны использовали опыт наступления за последние недели июня и усовершенствовали тактику штурма глубокой и хорошо подготовленной российской обороны. ВСУ постепенно, но стабильно продвигаются на ключевых направлениях, отмечают в британской разведке.

Отчет британской разведки 25 июня

Вместе с тем российские оккупанты прилагают большие усилия для наступления на Серебрянское лесничество в районе Кременной в Луганской области. В Минобороны Великобритании утверждают, что действия ВС РФ могут отражать приказ руководства идти в наступление, когда есть для этого возможность. РФ достигла небольших успехов, однако украинские защитники смогли помешать прорыву.

Напомним, 22 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сдержали натиск оккупантов под Кременной и имели успех на юге Украины. Оккупанты пытались атаковать после артподготовки и ударов авиации.

23 июня Анна Маляр заявила, что ВСУ сдержали российское наступление на Купянском и Лиманском направлении.