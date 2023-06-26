"Украинцы чертовски эффективны": спецназовец из США сравнил, как воюют ВСУ и ВС РФ

По мнению американского военного, ВСУ эффективны и мотивированы, а мощь российской армии на Западе слишком преувеличивали.

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Экс-спецназовец армии США, "зеленый берет" Дэвид Брамлетт в течение 10 месяцев командовал отрядом украинского Иностранного легиона в Украине. По его мнению, в Украине сейчас идет классическое противостояние добра и зла, а ВСУ он высоко оценивает за их эффективность, а уровень приемлемого для украинской армии риска гораздо выше, чем для многих других армий. Об этом он рассказал в интервью грузинской службе "Радио Свобода".

По мнению американца, в ВСУ есть огромное расхождение в уровне опыта и подготовки между подразделениями, а обучение у зарубежных инструкторов существенно улучшают подготовку украинских защитников. Он считает, что ВСУ результативны.

"Я бы сказал, что они чертовски эффективны. Вам не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы быть эффективным, не так ли? Но возьмем, например, отряд "Кракен" (украинское подразделение спецназначения). Мы работали с ними весной, и на тот момент они действовали пусть и непрофессионально, но эффективно. И это — главное: я уверен, что эти ребята со временем стали еще опытнее. Я сказал бы, что украинцы такие эффективные на поле боя, потому что они очень мотивированы. Эти ребята возвращают себе города, где они выросли, дома, где они выросли, где в юности был первый поцелуй. Представьте себя на их месте: я думаю, вы были бы очень мотивированы, несмотря на опасность. Их уровень приемлемого риска гораздо выше. И так и должно быть, это уместно", — говорит Дэвид Брамлетт.

В свою очередь он говорит, что российская армия наоборот показала в Украине свою несостоятельность, и что ее силы на западе слишком переоценивали.

"Я могу говорить только о своем собственном опыте, но, судя по тому, что я видел, они совсем некомпетентны. Если вы посмотрите на то, что происходит с ВС РФ: все показатели у них или на плато, или идут вниз, потому что они несут много потерь. И у них было убито много офицеров, которые обучают солдат. В армии РФ много рядовых подразделений, частей, но также в ней есть элитные части, самые опытные ребята, которые занимаются обучением других. И вот эти кадры, эти опытные ребята тоже были отправлены на фронт, фактически в мясорубку. Они [россияне] потеряли не только свои самые опытные боевые единицы, но и людей, которые должны обучать новые боевые единицы", — говорит экс-спецназовец США.

Напомним, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили батальон 57-й мотострелковой бригады ВС РФ. Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен, а подразделение ВС РФи потеряло убитыми около 30 человек.