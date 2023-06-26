"Українці до біса ефективні": спецпризначенець зі США порівняв, як воюють ЗСУ та ЗС РФ

На думку американського військового, ЗСУ ефективні і мотивовані, а міць російської армії на Заході надто перебільшували.

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Експецназівець армії США, "зелений берет" Девід Брамлетт протягом 10 місяців командував загоном українського Іноземного легіону в Україні. На його думку, в Україні зараз триває класичне протистояння добра і зла, а ЗСУ він високо оцінює за їхню ефективність, а рівень прийнятного для української армії ризику набагато вищий, ніж для багатьох інших армій.Про це він розповів в інтерв'ю грузинської служби "Радіо Свобода".

На думку американця, у ЗСУ є величезна розбіжність у рівні досвіду та підготовки між підрозділами, а навчання у закордонних інструкторів суттєво поліпшують підготовку українських захисників. Він вважає, що ЗСУ результативні.

"Я б сказав, що вони до біса ефективні. Вам не потрібно бути суперпрофесіоналом, щоб бути ефективним, чи не так? Але візьмемо, наприклад, загін "Кракен" (український підрозділ спецпризначення). Ми працювали з ними навесні, і на той момент вони діяли нехай і непрофесійно, але ефективно. І це — головне: я впевнений, що ці хлопці згодом стали ще досвідченішими. Я сказав би, що українці такі ефективні на полі бою, бо вони дуже мотивовані. Ці хлопці повертають собі міста, де вони виросли, будинки, де вони виросли, де в юності був перший поцілунок. Уявіть себе на їхньому місці: я думаю, ви були б дуже мотивовані, попри небезпеку. Їхній рівень прийнятного ризику набагато вищий. І так і має бути, це доречно", — говорить Девід Брамлетт.

Своєю чергою він говорить, що російська армія навпаки показала в Україні свою неспроможність, а її сили на заході надто переоцінювали.

"Я можу говорити тільки про свій власний досвід, але, зважаючи на те, що я бачив, вони зовсім некомпетентні. Якщо ви подиветеся на те, що відбувається з ЗС РФ: усі показники у них або на плато, або йдуть униз, бо вони зазнають багато втрат. І в них було вбито багато офіцерів, які навчають солдатів. У армії РФ багато рядових підрозділів, частин, але також у ній є елітні частини, найдосвідченіші хлопці, які займаються навчанням інших. І ось ці кадри, ці досвідчені хлопці теж були відправлені на фронт, фактично до м'ясорубки. Вони [росіяни] втратили не тільки свої найдосвідченіші бойові одиниці, а й людей, які мають навчати нові бойові одиниці", — говорорить ексспецпризначенець США.

Нагадаємо, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади розгромили батальйон 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено, а підрозділ ЗС РФї втратив убитими приблизно 30 осіб.