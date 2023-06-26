Минус почти 4 роты РФ и освобожденные территории: генерал рассказал об успехах на одном из направлений

Российские оккупанты за сутки потеряли до 4-х рот своих солдат и 15 единиц техники, сообщил командующий Александр Тарнавский.

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На Таврическом направлении Силы обороны имеют успехи в продвижении и активно уничтожают живую силу российских оккупантов. О результатах работы украинских защитников за минувшие сутки на этом участке фронта рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны продвигаются вперед. Уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено 15 единиц военной техники противника. Продолжается работа по утилизации россиян", — проинформировал командующий.

По его информации, за прошедшие сутки российские оккупанты 18 раз атаковали позиции Сил обороны и совершили 450 обстрелов. В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы за сутки выполнили 954 огневых задачи.

Уничтожен был склад БК оккупантов, 4 ББМ, 2 БпЛА "Supercam", САУ 2С3 "Акация" и автомобильная техника.

Напомним, что артиллерия 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожила российский ЗРК "Стрела-10". Сначала аэроразведчики "запеленговали" вражеский зенитно-ракетный комплекс, а затем украинские артиллеристы его испепелили.

Также сообщалось, что на южном направлении силы ССО выбили россиян с их позиций. Ни одного пленного в плен взять не удалось.