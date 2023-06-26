"Петушиные бои": ВСУ показали, как россияне "развлекаются" на фронте (видео)

На кадрах видно, как российский военный жестоко избил своего побратима, сначала кулаками, а после — палкой.

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Бойцы 110 отдельной механизированной бригады показали эффектные кадры драки российских военных. Видео было опубликовано в их Telegram-канале.

"Когда разлил не поровну… Одно из развлечений у нас — это просмотр "Петушиных байов", эти петушары скоро сами поубивают друг друга… остается наблюдать", — комментируют бойцы.

На кадрах можно увидеть, как один из военных РФ набросился на своего побратима и начал его избивать. Сначала россиянин просто бил его кулаками, а потом схватил палку и продолжил драку.

Рядом с дерущимися стояли еще двое оккупантов, но они не приняли попытку вмешаться и разнять побратимов. Побитый россиянин остался лежать в кустах.

Видео снято с дрона. Точное месторасположение происходящего пока неизвестно.

ВСУ показали драку россиян

Напомним, что 15 июня в российском Калининграде два товарища один с фамилией Свинко, а другой Хохол во время застолья чуть не убили друг друга. Все произошло из-за выяснения, у кого менее украинская фамилия. Товарищи выпивали в компании и обсуждали социальные, экономические и политические проблемы Родины. В какой-то момент разговор перетек в область ономастики, и они принялись обсуждать вопросы антропонимики.

А в феврале в одной из школ российского Челябинска на троих людей напали неизвестные с молотками в руках. Позже оказалось, что это межнациональная драка девятиклассников, из-за которой пришлось остановить процесс обучения учеников младших классов.