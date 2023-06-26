"Демонстрация большой стратегической ошибки": в НАТО оценили военный мятеж Пригожина

По словам генсека Йенса Столтенберга, попытка государственного переворота является внутренним делом РФ и Владимир Путин сам это допустил, когда напал на Украину.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что неудачный военный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорит об очередном провале руководства РФ. Об этом сообщает издание Reuters 26 июня.

По его словам, президент России Владимир Путин сильно ошибся в Украине с точки зрения выбранной стратегии и попытка государственного переворота тому доказательство.

"События в минувшие выходные — это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, Йенс Столтенберг считает, что раз Кремль продолжает военную агрессию по отношению к соседней стране, Запад обязан не только продолжить поддержку Украины но и усилить ее.

Отдельно он высказался о размещении ядерного оружия в Беларуси, которое приедет туда из Российской Федерации. Это решение является "безрассудным и безответственным", которое может иметь свои последствия.

"Сейчас не видно никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но НАТО остается бдительным. Если Россия думает, что может запугать нас от поддержки Украины, это потерпит неудачу", — подытожил генсек НАТО.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в Эстонии призвали не смещать фокус с Украины после мятежа Пригожина. Первые последствия попытки государственного переворота в РФ, отмечает премьер-министр Кая Каллас, будут видны лишь спустя некоторое время. За этот период Запад должен усилить поддержку Украины.