Силы обороны Украины продвигаются на нескольких направлениях фронта, — ISW (фото)

ВСУ выбили оккупантов в районе канала Северский Донец — Донбасс на Бахмутском направлении, освободили Ровнополь в Донецкой области и в целом имеют продвижение на Бахмутском, Таврическом и Херсонском направлениях.

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Силы обороны Украины продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отбивают населенные пункты, которые ранее захватили россияне. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 июня.

Так, 26 июня командование Восточной группировки войск ВСУ заявило, что украинские войска очистили российский плацдарм через канал Северский Донец — Донбасс на Бахмутском направлении. В свою очередь российские военные сообщили о продвижении Сил обороны Украины на юго-запад от Бахмута.

Также украинские военные чиновники сообщили, что ВСУ 26 июня освободили Ровнополь возле админграницы между Донецкой и Запорожской областями и продвинулись на полтора километра в неустановленном районе Таврического (Запорожского) направления.

Российские милблогеры заявили, что украинцы продолжили контрнаступление в направлении административной границы Донецкой и Запорожской областей, а ВС РФ пытались продвинуться к Берестовому (20 км к северо-западу от Сватово) и осуществили атаки вблизи Кременной.

Донецкая область

ВСУ и ВС РФ продолжали наземные атаки вокруг Бахмута. ВСУ очистили российский плацдарм через канал Северский Донец — Донбасс в направлении Бахмута и выбили россиян с позиций на этом участке и продвинулись в районе Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (12 км к юго-западу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что ВСУ имеют продвижение на Бахмутском направлении на 600-1000 метров, и что российские войска перебрасывают в Бахмут дополнительные подразделения, пытаясь сохранить контроль над городом.

Южная ось

По сообщению аналитиков Института, ВСУ и ВС РФ продолжали боевые действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, и украинские силы достигли успехов по состоянию на 26 июня. ВСУ атаковали россиян вдоль линии Левадное-Ривнополь-Макаровка, линии Приютное-Старомерское и вблизи Новодонецкого.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы безуспешно атаковали вблизи Новодаровки, пытаясь отбить позиции в этом районе. Российский военный блогер утверждал, что российские войска все-таки отбили территорию в этом районе.

Геолокационные кадры подтвердили, что по состоянию на 26 июня украинские силы удерживают позиции возле Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области. Один из российских милблогеров утверждал, что ВСУ контролируют дачную территорию вблизи Олешек (7 км к юго-востоку от города Херсона) и что береговая линия вблизи Голой Пристани (8 км к югу от г. Херсона) является спорной зоной. Некоторые российские военные блогеры утверждали, что ВС РФ пытались оттеснить ВСУ от берега реки, но они закрепились на своих позициях у Антоновского моста.

Напомним, что после попытки мятежа в России ЧВК "Вагнер", скорее всего, прекратит свое существование. Аналитики Института изучения войны склоняются к 2 сценариям. Наемников могут полностью интегрировать в структуру Минобороны РФ или же разделить на две независимые группы.

Ранее сообщалось, что 26 июня президент Украины Владимир Зелененький посетил украинские позиции в Донецкой области, а также пообщался с бойцами и выпил кофе на АЗС. Глава государства выразил благодарность украинским защитникам.