"Готовы молиться на Владимира": в РФ утверждают о росте рейтинга Путина после мятежа

Россияне увидели в Пригожине "всадника апокалипсиса", а после попытки военного мятежа рейтинг президента РФ существенно вырос, сообщили в Институте политических исследований.

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В РФ озвучили рейтинг президента РФ Владимира Путина после попытки военного мятежа, который устроил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом в в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделился директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, общественность считает главу ЧВК и организатора мятежа в России Евгения Пригожина сеятелем хаоса, и что россияне готовы молиться на Путина, чтобы этого избежать.

"Поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала 90%, поскольку люди видят в Пригожине не политика с какой-то программой, а всадника апокалипсиса — предвестника хаоса. В этом смысле люди готовы молиться на Владимира Владимировича: только избавьте нас от всего этого хаоса. В этих условиях не нужно особо заниматься общественным мнением, а если будут проблемы с падением поддержки, тогда и будут заниматься общественным мнением", — сказал Марков.

26 июня Путин обратился с обращением к общественности относительно последних событий в РФ. Он заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, а его организаторы, несмотря на потерю адекватности, не могли этого не понимать. Путин предложил "вагнеровцам" подписать контракт с МО, или уехать в Беларусь.

Ранее сообщалось, что 26 июня Евгений Пригожин впервые прокомментировал попытку военного мятежа в России. Руководитель ЧВК отметил, что результат был "нормальным", поскольку действия наемников "взбодрили всех".