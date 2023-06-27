"Готові молитися на Володимира": в РФ стверджують про зростання рейтингу Путіна після заколоту

Росіяни вбачили у Пригожині "вершника апокалипсису", а після спроби військового заколоту рейтинг президента РФ істотно зріс, повідомили в Інституті політичних досліджень.

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В РФ озвучили рейтинг президента РФ Володимира Путіна після спроби військового заколоту, який влаштував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це в в ефірі радіостанції "Говорить Москва" поділився директор Інституту політичних досліджень Сергій Марков.

За його словами, громадськість вважає очільника ПВК і організатора заколоту в Росії Євгена Пригожина сіячем хаосу, і що росіяни готові молитися на Путіна, щоб цього уникнути.

"Підтримка президента 80% була, а після цих подій вона стала 90%, оскільки люди бачать у Пригожині не політика з якоюсь програмою, а вершника апокаліпсису — провісника хаосу. У цьому сенсі люди готові молитися на Володимира Володимировича: лише позбавте нас усього цього хаосу. У цих умовах не потрібно особливо займатися громадською думкою, а якщо будуть проблеми з падінням підтримки, тоді й будуть займатися громадською думкою", — сказав Марков.

26 червня Путін звернувся зі зверненням до громадськості щодо останніх подій в РФ. Він заявив, що збройний заколот у будь-якому разі було б придушено, а його організатори, попри втрату адекватності, не могли цього не розуміти. Путін запропонував "вагнерівцям" підписати контракт з МО, або виїхати до Білорусі.

Раніше повідомлялося, що 26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. Керівник ПВК зазначив, що результат був "нормальним", оскільки дії найманців "збадьорили усіх".