"Ребята, ну прекратите", — Лукашенко пожаловался, что из-за границы ему подбрасывают трупы

Лукашенко просит пограничников соседних стран заканчивать "балаган" и перестать перебрасывать умерших мигрантов на территорию Беларуси.

Related video

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пожаловался, что против Беларуси готовятся диверсии, а страны-соседки "подбрасывают трупы" на территорию Беларуси. Об этом он сказал во время встречи с белорусскими военными, силовиками и журналистами.

По его словам, белорусские пограничники постоянно фиксируют провокации со стороны соседних стран, а "страны-соседки" постоянно подбрасывают трупы мигрантов.

"Пограничная служба Беларуси практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО. Ребята, ну прекратите уже, на самом деле. Один раз подбросили, второй. А с остальными мне что делать? Заканчивайте этот балаган, взрослые же люди, ей-богу", — пожаловался белорусский лидер.

В конце своего выступления Лукашенко "скромно" призвал не делать из него героя из-за решения конфликта с ЧВК "Вагнер" и в очередной раз напомнил о глобальной угрозе.

"Если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем. Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно бы этим воспользовались", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 27 июня Лукашенко заявил, что на фоне событий в РФ армия Беларуси приведена в полную боевую готовность. Кроме этого самопровозглашенный он сообщил, что белорусская оппозиция хотела воспользоваться моментом с Пригожиным в России и готовила мятеж в Беларуси.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прокомментировал свое посредничество в деле мятежа Пригожина и попросил его не героизировать, мол, падение России грозит вымиранием.