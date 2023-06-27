"Хлопці, ну припиніть", — Лукашенко поскаржився, що з-за кордону йому підкидають трупи

Лукашенко просить прикордонників сусідніх країн закінчувати "балаган" і перестати перекидати померлих мігрантів на територію Білорусі.

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко поскаржився, що проти Білорусі готуються диверсії, а країни-сусідки "підкидають трупи" на територію Білорусі. Про це він сказав під час зустрічі із білоруськими військовими, силовиками і журналістами.

За його словами, білоруські прикордонники постійно фіксують провокації збоку сусідніх країн, а "країни-сусідки" постійно підкидають трупи мігрантів.

"Прикордонна служба Білорусі практично щодня фіксує провокації на кордонах із країнами НАТО. Хлопці, ну припиніть вже, насправді. Один раз підкинули, другий. А з рештою мені що робити? Закінчуйте цей балаган, дорослі ж люди, їй-богу", — пожалівся білоруський лідер.

Наприкінці свого виступу Лукашенко "скромно" закликав не робити з нього героя через вирішення конфлікту з ПВК "Вагнер" і вкотре нагадав про глобальну загрозу.

"Якщо впаде Росія, ми залишимося під уламками, все загинемо. Найстрашніше, що якби пішла смута, на Заході миттєво б цим скористалися", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 27 червня Лукашенко заявив, що на тлі подій в РФ армія Білорусі приведена у повну бойову готовність. Крім цього самопроголошений він повідомив, що білоруська опозиція хотіла скористатися моментом із Пригожиним в Росії і готувала заколот у Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко прокоментував своє посередництво у справі заколоту Пригожина і попросив його не героїзувати, бо мовляв, падіння Росії загрожує вимиранням.