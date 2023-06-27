Война в Украине: 10% украинцев все еще хотят дружбы с Россией (опрос)

Результаты социологического опроса КМИС показали, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения хочет закрыть границы с Россией и ввести с этим государством визовый режим.

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В Украине 10% населения все еще хотят развивать дружественные отношения с государством-агрессором Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были опубликованы 27 июня.

Кроме того 1% опрошенных социологами украинцев заявил о том, что наша страна и РФ должны стать единым государством.

Однако такие настроения в Украине в меньшинстве, так как почти 80% украинцев выступают за закрытые границы, визы и таможню с Россией.

Для иллюстрации того, как за десять лет изменилось отношение украинцев к россиянам в КМИС создали диаграмму.

На ней видно, что еще в 2013 году 70% населения хотели развивать дружественные отношения с Россией, в которых не будет места закрытым границам и визам. И только 15% считали, что правила пересечения украинско-российской границы должны быть такими же, как и в случае с другими государствами.

Кроме того, 12% украинцев считали, что Украина должна потерять свою независимость и войти в состав РФ.

Социологи провели опрос и спросили украинцев, какими они видят отношения с Россией Фото: КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий также прокомментировал полученные результаты соцопроса.

По его словам, данные всех опросов до 2014 года убедительно свидетельствовали, что в разные годы 80-90% украинцев хорошо относились к России и более 90% хорошо относились к россиянам, а также желали жить независимыми, но именно дружественными государствами.

"Поэтому нынешние показатели, свидетельствующие об откровенно негативном отношении к России и простых россиян и желание крепко "отгородиться", является именно следствием агрессии России, а не наоборот", — сказал он.

Напомним, в начале июня социологи узнали, сколько украинцев готовы защищать целостность страны. Из опубликованных на сайте организации диаграмм видно, что 84% украинцев продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше и будут другие угрозы. Лишь 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Кроме того в марте 2023 года стало известно о том, что подавляющее большинство украинцев поддерживают освобождение территорий Украины, включая Крым. 24% респондентов согласно результатам соцопроса уверены, что государство может отказаться от силового сценария деоккупации полуострова.